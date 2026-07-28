„You‘re So Vain“-Sängerin Carly Simon schwer krank

Musik gab ihr neue Kraft: „Ich habe nicht aufgehört zu leben“

Doch trotz aller Rückschläge gibt Carly Simon nicht auf. „Ich habe nicht aufgehört zu leben und ich habe nicht aufgehört zu arbeiten“, betont sie. Gerade die Musik habe sie immer wieder gerettet. „Sie ist wie ein Hund oder eine Katze, die sich leise neben dich setzt, wenn sie spürt, dass es dir nicht gut geht.“