„You‘re So Vain“-Sängerin Carly Simon schwer krank

Es sind Worte, die unter die Haut gehen. Carly Simon (83), die mit ihrem Welthit „You‘re So Vain“ Musikgeschichte schrieb, hat öffentlich gemacht, dass sie an Parkinson erkrankt ist.
„Die Wahrheit ist, dass ich dabei bin zu lernen, wie man mit der Parkinson-Krankheit lebt“, erklärte die US-Musiklegende in einem persönlichen Statement. Es habe lange gedauert, bis sie die Diagnose akzeptieren konnte und wusste, wie viel sie davon mit der Öffentlichkeit teilen möchte.
Besonders erschütternd: Neben Parkinson musste Carly Simon auch noch eine Operation wegen eines Basalzellkarzinoms, einer Form von Hautkrebs, über sich ergehen lassen. Die Erkrankung und der Eingriff hätten sie körperlich und seelisch belastet. „An manchen Tagen bin ich so erschöpft, dass ich gar nichts tun kann. An anderen kann ich mich bewegen, denken, arbeiten und mich wieder wie ich selbst fühlen“, beschreibt sie ihren Alltag.
„Ich konnte plötzlich kaum noch gehen“
Die ersten Anzeichen deutete die Sängerin zunächst falsch. Weil sie bereits an schwerer Arthritis litt und Knie sowie Hüfte ersetzt werden mussten, glaubte sie, ihre zunehmenden Gehprobleme seien eine Folge der Operationen. Doch ihr Zustand verschlechterte sich immer weiter. Irgendwann konnte sie nur noch mit Hilfe laufen. Erst nach umfangreichen Untersuchungen in der Mayo Clinic stand die Diagnose fest: Parkinson.
Hier ist die Instagram-Nachricht der Sängerin im Original eingebunden:
Besonders schwer falle ihr nicht nur die körperliche Einschränkung, sondern auch die sogenannte Apathie – ein häufiges Symptom der Krankheit. Carly Simon beschreibt das Gefühl eindringlich: Es sei, als würde das Gehirn plötzlich vergessen, einen überhaupt noch am Leben teilnehmen zu lassen. Weder Lesen noch Schreiben, Singen oder Telefonieren hätten sie in diesen Momenten interessiert.
Auch die Hautkrebs-Operation hinterließ Spuren. Der Eingriff im Gesicht machte die Sängerin unsicher. Ausgerechnet sie, die mit „You‘re So Vain“ einen der berühmtesten Songs über Eitelkeit schrieb, gesteht heute mit viel Selbstironie, dass sie ihr Aussehen immer kritischer betrachtet habe, als viele vermutet hätten.
Hier ist ihr berühmtester Song „You‘re So Vain“ zum Hineinhören:
Musik gab ihr neue Kraft: „Ich habe nicht aufgehört zu leben“
Doch trotz aller Rückschläge gibt Carly Simon nicht auf. „Ich habe nicht aufgehört zu leben und ich habe nicht aufgehört zu arbeiten“, betont sie. Gerade die Musik habe sie immer wieder gerettet. „Sie ist wie ein Hund oder eine Katze, die sich leise neben dich setzt, wenn sie spürt, dass es dir nicht gut geht.“
Diese Kraft hört auch ihr Publikum bald wieder. Am 14. August erscheint mit „Comes in Waves“ ihr erstes Studioalbum mit neuen Songs seit fast zwei Jahrzehnten. Viele der Lieder habe sie über Jahre gesammelt und immer wieder zur Seite gelegt. Nun sei der richtige Zeitpunkt gekommen, sie mit der Welt zu teilen.
Mit ihrer Offenheit macht Carly Simon vielen Betroffenen Mut. Sie verschweigt weder die dunklen Tage noch ihre Ängste – zeigt aber zugleich, dass Hoffnung und Kreativität selbst in schwierigen Zeiten ihren Platz behalten können. Ihr bewegender Satz bringt diese Haltung auf den Punkt: „Ich habe nicht aufgehört zu leben.“
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