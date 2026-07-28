Aufregung um Bayerns Olise: „Natürlich“ bleibt er

Vorstandschef Jan-Christian Dreesen hat einen Transfer des angeblich von Real Madrid umworbenen Michael Olise ausgeschlossen.
„Natürlich“ bleibe der französische WM-Star beim FC Bayern München, sagte Dreesen bei einer Veranstaltung im PresseClub München. Es habe keine Kontaktaufnahme von Real gegeben.
170 Millionen Euro
Der Marktwert von Olise stieg nach der WM und wird auf rund 170 Millionen Euro taxiert. Sein Vertrag beim FC Bayern München ist bis Sommer 2029 datiert. Der Flügelkünstler war im Sommer 2024 für rund 55 Millionen Euro von Crystal Palace zu den Münchnern gewechselt, wo er einer der absoluten Leistungsträger und Stars ist.
Nach 17 Toren und 18 Vorlagen in 50 Einsätzen in der Saison 2024/25 gelangen dem Franzosen in der abgelaufenen Spielzeit 25 Treffer und 28 Vorlagen in 57 Pflichtspielen für den deutschen Rekordmeister. Von der Klub-Führung wurde Olise in der Vergangenheit schon als unverkäuflich erklärt. Eine Ausstiegsklausel soll es in seinem Vertrag nicht geben.
Willkommen in unserer Community! Eingehende Beiträge werden geprüft und anschließend veröffentlicht. Bitte achten Sie auf Einhaltung unserer Netiquette und AGB. Für ausführliche Diskussionen steht Ihnen ebenso das krone.at-Forum zur Verfügung. Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.
User-Beiträge geben nicht notwendigerweise die Meinung des Betreibers/der Redaktion bzw. von Krone Multimedia (KMM) wieder. In diesem Sinne distanziert sich die Redaktion/der Betreiber von den Inhalten in diesem Diskussionsforum. KMM behält sich insbesondere vor, gegen geltendes Recht verstoßende, den guten Sitten oder der Netiquette widersprechende bzw. dem Ansehen von KMM zuwiderlaufende Beiträge zu löschen, diesbezüglichen Schadenersatz gegenüber dem betreffenden User geltend zu machen, die Nutzer-Daten zu Zwecken der Rechtsverfolgung zu verwenden und strafrechtlich relevante Beiträge zur Anzeige zu bringen (siehe auch AGB). Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.