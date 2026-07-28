Aufregung um Bayerns Olise: „Natürlich“ bleibt er

Nach 17 Toren und 18 Vorlagen in 50 Einsätzen in der Saison 2024/25 gelangen dem Franzosen in der abgelaufenen Spielzeit 25 Treffer und 28 Vorlagen in 57 Pflichtspielen für den deutschen Rekordmeister. Von der Klub-Führung wurde Olise in der Vergangenheit schon als unverkäuflich erklärt. Eine Ausstiegsklausel soll es in seinem Vertrag nicht geben.