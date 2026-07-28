Tobender zu Polizei: „Kämpfen wir eins gegen eins“

Vor Haus mit 1,5 Meter langem Holzstock

Gesagt, getan: Beamte der Polizeiinspektion Am Schöpfwerk trafen bald darauf bei dem Wohnhaus ein, vor dem Gebäude saß der Mann mit einem 1,5 Meter langen Holzstock. Sofort ging er verbal auf die Polizisten los – er werde ihnen die Nase brechen und die Zähne ausschlagen. Dazu forderte er die Ordnungshüter zum Zweikampf auf, „eins gegen eins“. Schließlich beschied der Mann den Beamten in dem Zusammenhang: „Ich wiege zwar nur 63 Kilo, ich schmeiß euch aber trotzdem auf den Boden.“