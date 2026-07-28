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WEGA nahm ihn fest

Tobender zu Polizei: „Kämpfen wir eins gegen eins“

Wien
28.07.2026 12:01
Der aggressive Mann wollte es mit der Polizei aufnehmen (Symbolbild).
Der aggressive Mann wollte es mit der Polizei aufnehmen (Symbolbild).(Bild: Christof Birbaumer, Hubert Rauth, Krone KREATIV)
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Von krone.at

Viel vorgenommen hat sich ein tobender Mann Montagfrüh im Wiener Bezirk Meidling. Nachdem er zunächst in der Wohnung einer Bekannten ein Bild beschädigt hatte und daraufhin rausgeschmissen worden war, platzierte er sich mit einem Holzstock vor dem Haus. Als die Polizei eintraf, forderte der Verdächtige die Beamten großspurig zum Duell aus – „eins gegen eins“. 

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Begonnen hatte alles gegen 5.15 Uhr in einer Wohnung im Bezirksteil Altmannsdorf in Meidling, wo der 31-jährige österreichische Staatsbürger ein Bild beschädigt hatte, das einer Bekannten gehörte.

Die 30-Jährige wies ihm die Tür und rief andere Bekanntschaften an, nachdem der 31-Jährige wiederholt bei ihrer Wohnungstür geläutet hatte. Ihre Bekannten, die den Verdächtigen offenbar bereits kannten, rieten ihr, die Polizei zu rufen.

Vor Haus mit 1,5 Meter langem Holzstock
Gesagt, getan: Beamte der Polizeiinspektion Am Schöpfwerk trafen bald darauf bei dem Wohnhaus ein, vor dem Gebäude saß der Mann mit einem 1,5 Meter langen Holzstock. Sofort ging er verbal auf die Polizisten los – er werde ihnen die Nase brechen und die Zähne ausschlagen. Dazu forderte er die Ordnungshüter zum Zweikampf auf, „eins gegen eins“. Schließlich beschied der Mann den Beamten in dem Zusammenhang: „Ich wiege zwar nur 63 Kilo, ich schmeiß euch aber trotzdem auf den Boden.“

Keine Angaben zum Motiv
Die Beamten überließen die Sache der WEGA, die den Mann relativ problemlos festnahm. In seiner Vernehmung äußerte sich der 31-Jährige nicht zu seinen Motiven. „Weder die mutmaßliche Sachbeschädigung noch die aggressiven Drohungen gegenüber den einschreitenden Beamten wollte er erklären“, hieß es in der Aussendung. Er war Dittrich zufolge auch nicht alkoholisiert, allerdings dürfte er Suchtgift nicht abgeneigt sein. Der Mann wurde auf Anordnung der Staatsanwaltschaft auf freiem Fuß angezeigt.

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