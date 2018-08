Apple am besten Weg zur Billionen-Dollar-Firma

Mit einem zuversichtlichen Ausblick hat Apple am Mittwoch den Anlegern in New York weiter Kauflaune gemacht. Die Aktien des ohnehin schon wertvollsten Technologiekonzerns der Welt stiegen um 5,8 Prozent auf 201,32 Dollar (171,5 Euro) und notierten damit am Nachmittag so hoch wie noch nie zuvor. Der Rekord-Börsenwert von einer Billion Dollar (852 Milliarden Euro) rückt damit immer näher.