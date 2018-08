Attacke mit israelischer Cyberwaffe auf Amnesty

Im Juni habe ein Mitarbeiter eine verdächtige WhatsApp-Nachricht auf Arabisch mit einem Link erhalten, hieß es in der Mitteilung. In der Nachricht sei es um einen angeblichen Protest vor der saudischen Botschaft in Washington gegangen. Ein Klick auf den Link hätte die iPhone-Spionagesoftware „Pegasus“ installiert, die nach Ansicht von Experten von dem israelischen Unternehmen NSO Group entwickelt wurde.