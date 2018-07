Deutsches Fernsehen Ziel russischer Hacker

NATO, Regierungen, Telekomfirmen im Visier

Die Gruppe wird demnach mit Cyberspionageoperationen gegen die NATO, gegen westliche Regierungsstellen, Telekommunikationsunternehmen sowie akademische Einrichtungen in Verbindungen gebracht, außerdem seit 2015 vermehrt mit Angriffen gegen Ziele in der Ukraine. So bestünden Indizien, dass Sandworm hinter den Cybersabotageangriffen gegen ukrainische Energieversorger im Dezember 2015 und Dezember 2016 stehe.