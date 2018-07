Informatik-Studienplätze der TU Wien heiß umkämpft

Keine Beschränkungen in Salzburg, Graz, Linz und Klagenfurt

Neben den Wiener Universitäten bieten auch die Universitäten Innsbruck, Salzburg, Klagenfurt und Linz sowie die TU Graz Informatikstudiengänge an. In Salzburg, Klagenfurt und Linz bzw. an der TU Graz ist das Fach weiterhin nicht beschränkt.