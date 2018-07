„Anthem“: Bioware zeigt 20 Minuten Gameplay-Action

Electronic Arts (EA) und Bioware haben vor einigen Wochen auf der Spielemesse E3 erstmals zum Anspielen des kommenden Sci-Fi-Actionspiels „Anthem“ geladen. Im neuen Spiel der „Mass Effect“-Macher stürzen sich die Spieler in spektakuläre (Koop-)Abenteuer und legen sich mit bizarren Aliens an. Wie man sich das in der Praxis vorstellen kann, kann man sich einige Wochen nach der Messe nun im großen Gameplay-Video anschauen, das satte 20 Minuten „Anthem“-Action zeigt.