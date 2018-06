Facebook will mehr gegen Fake-News unternehmen

Facebook will Falschmeldungen auf seiner Plattform weiter erschweren. Die Zusammenarbeit mit unabhängigen Faktenprüfern werde bis Jahresende von derzeit 14 auf weitere Länder ausgedehnt, kündigte das weltgrößte soziale Netzwerk an. Zudem fänden in nunmehr vier Ländern Tests zur Überprüfung von Fotos und Videos statt.