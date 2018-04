Facebook-Eklat: Millionen EU-Bürger durchleuchtet

Facebook will Polit-Werbung strenger regeln

Darüber hinaus kündigte Facebook-Chef Mark Zuckerberg am Freitag eine strengere Kontrolle politischer Werbung auf Facebook an. So müsse bei entsprechenden Beiträgen künftig ausgewiesen werden, wer für die Werbung bezahlt. Cambridge Analytica hat das soziale Netzwerk bereits aus seinen Diensten ausgesperrt, eine ähnliche Firma aus Kanada namens AggregateIQ ebenfalls.