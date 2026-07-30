Einsatzboote von Feuerwehr dreist entwendet

Zwei Feuerwehrzillen wurden in Angern an der March im Weinviertel (NÖ) entwendet. Nach einer Suchaktion durch die Florianis wurden die Boote gefunden – jenseits der Grenze.
Nachdem dreiste Diebe die zwei Zillen der Feuerwehr Angern an der March im Weinviertel entwendet hatten, ging es für die Florianis Mittwochfrüh zum großen Sucheinsatz. Schließlich wurden die im Notfall lebensrettenden Boote auf slowakischer Seite gefunden.
Die Feuerwehrzillen waren bei der Fähre festgebunden worden und wurden von den heimischen Kameraden dort aufgespürt. Nach einer Kontrolle standen die Zillen wieder für den Einsatz bereit.
Derartige Aktionen gefährden Menschenleben
Dabei handelt es sich um keineswegs um ein Kavaliersdelikt, klärt die Feuerwehr auf. Gerade im Sommer sind viele Wassersportler auf dem Gewässer unterwegs. Im Ernstfall können derartige Handlungen die Einsatzbereitschaft der Florianis beeinträchtigen und Menschenleben gefährden.
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