„Metro Exodus“: Willkommen in der Postapokalypse

In „Metro Exodus“, dem gerade in Entwicklung befindlichen neuesten Teil der Shooter-Reihe „Metro“, verlassen die Spieler die Moskauer U-Bahn, die in den letzten Serienteilen als Zuflucht nach der nuklearen Apokalypse diente. Diesmal erforschen sie die Weiten des radioaktiv verseuchten Russlands und legen sich mit Mutanten an. Auf der Spielemesse E3 haben die Entwickler recht genau ein Jahr nach der Ankündigung nun endlich neue Spielszenen gezeigt. Erscheinen soll „Metro Exodus“ 2019.