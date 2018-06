„Ori and the Will of the Wisps“ kommt erst 2019

„Ori and the Will of the Wisps“, der Nachfolger des gefeierten Jump‘n‘Runs „Ori and the Blind Forest“, kommt erst 2019. Das haben die Entwickler auf der Spielemesse E3 bekanntgegeben, auf der sie auch einen neuen Trailer zu dem potenziellen Hit präsentiert haben. Spielerisch will man dem Vorgänger zwar treu bleiben, gleichzeitig versprechen die Entwickler der Moon Studios aber „überlebensgroße Feinde“ und neue herausfordernde Rätsel für den Nachfolger. Man darf gespannt sein, ob das sehr hohe Niveau des ersten Teils gehalten werden kann.