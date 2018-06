Schlank mit der „Festival-Diät“

Es kommt aber auch auf die Art der Musik an: „Da sich die Bewegungen und der Herzschlag dem Rhythmus der Musik anpassen, sind die Beats per Minute (BPM) entscheidend“, erklärt Philipp Doetsch. „ Am meisten Leistung und somit auch am meisten Kraft und Ausdauer zum Tanzen haben Besucher im Schnitt bei 160 BPM“. Vor allem die Musikrichtungen „Drum and Bass“, „Jungle“ und „Hardcore Techno“ liegen in diesem Bereich.