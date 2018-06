Hardcore-RPG „Code Vein“ kommt am 28. September

Perfektes Timing beim Ausweichen, geschickt die Deckung des Gegners umgehen: „Code Vein“, das neue Hardcore-Rollenspielprojekt von Bandai Namco, dürfte den Spielern ganz im Stil der „Dark Souls“-Reihe einiges abverlangen. Bis sie sich in die im Anime-Stil gehaltene Welt des neuen Games stürzen können, müsse sie allerdings noch etwas Geduld an den Tag legen. Gerade erst wurde ein neuer Story-Trailer veröffentlicht und das Erscheinungsdatum verraten: „Code Vein“ kommt am 28. September für PC, PS4 und Xbox One.