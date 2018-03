Venus von Willendorf zu nackt für Facebook

Wie „The Art Newspaper“ am Dienstag berichtete, hatte die Kunst-Aktivistin Laura Ghianda Ende Dezember ein Foto der Venus auf Facebook hochgeladen, um die Nutzungsbedingungen des Netzwerks zu „testen“. Denn offiziell ist Nacktheit in dem sozialen Netzwerk verboten, eine Ausnahme stellen jedoch Abbildungen auf Gemälden, Zeichnungen oder eben Skulpturen dar. Das Foto der Venus wurde dennoch gelöscht. Es handle sich um „gefährliche Pornografie“, so die Begründung des sozialen Netzwerks.