Trump: „Deal, oder ich jage sie in tausend Höllen“

Neue Angriffe nicht ausgeschlossen

Zuvor hatte Trump die Chancen auf eine mögliche und aus seiner Sicht gute Einigung im Iran-Krieg mit „50 zu 50“ eingeschätzt. Das Portal „Axios“ berichtete unter Berufung auf das Gespräch mit Trump, dass sich der US-Präsident noch an diesem Samstag mit seinen Unterhändlern Steve Witkoff und Jared Kushner treffen werde, um Irans jüngstes Angebot zu beraten. Weiter hieß es in dem Medienbericht, dass er wahrscheinlich bis Sonntag entscheiden werde, ob der Krieg wieder aufgenommen werde. Trump habe bei einer Sitzung mit seinen Sicherheitsberatungen zu neuen Angriffen auf den Iran tendiert. „Entweder wir erreichen einen guten Deal, oder ich jage sie in tausend Höllen“, wurde der US-Präsident zitiert.