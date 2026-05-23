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Zehn Menschen am Gardasee in Sicherheit gebracht

Ausland
23.05.2026 21:51
Der Gardasee ist der größte See Italiens, benannt nach der Gemeinde Garda am Ostufer.
Der Gardasee ist der größte See Italiens, benannt nach der Gemeinde Garda am Ostufer.(Bild: losonsky - stock.adobe.com)
Porträt von krone.at
Von krone.at

Bei zwei Rettungseinsätzen auf dem Gardasee haben Küstenwache und Feuerwehr am Samstag insgesamt zehn Menschen gerettet.

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Im ersten Fall wurden eine Mutter, ein Vater und ihr siebenjähriger Sohn gerettet, nachdem ihr Katamaran gekentert war. Ein Freizeitskipper schlug Alarm, nachdem er das umgekippte Boot an der felsigen Westküste bei Riva del Garda entdeckt hatte. Die drei deutschen Urlauber wurden von der Küstenwache geborgen und an Land versorgt.

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Ein weiterer Einsatz betraf ein Motorboot mit sieben Menschen an Bord, das zwischen der Insel San Biagio und der Isola del Garda auf unter der Wasseroberfläche liegende Felsen aufgelaufen war, wie die Rettungskräfte berichteten. Die Passagiere wurden mit einem Schlauchboot der Küstenwache in Sicherheit gebracht. Beide Boote wurden anschließend geborgen.

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