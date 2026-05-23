Zehn Menschen am Gardasee in Sicherheit gebracht

Im ersten Fall wurden eine Mutter, ein Vater und ihr siebenjähriger Sohn gerettet, nachdem ihr Katamaran gekentert war. Ein Freizeitskipper schlug Alarm, nachdem er das umgekippte Boot an der felsigen Westküste bei Riva del Garda entdeckt hatte. Die drei deutschen Urlauber wurden von der Küstenwache geborgen und an Land versorgt.