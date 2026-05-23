Hupperts Liebeserklärung an Streisand in Cannes

Persönliche Liebeserklärung

Für Gänsehaut sorgte schließlich eine besonders persönliche Liebeserklärung: „Sie haben die schönsten Hände im amerikanischen Kino“, erklärte Huppert unter Applaus. Zum Abschluss machte sie deutlich, welche Bedeutung die Auszeichnung für Streisand habe: „Eine Ehrenpalme ist keine Belohnung, sondern eine Art zu sagen: Wir wissen, wir haben gesehen, wir haben gehört.“