Nächster Knall! Philipp Lindner verlässt VSV

Der VSV kommt in diesem Transfer-Sommer einfach nicht zur Ruhe! Noch vor wenigen Wochen verkündeten die Villacher, dass Philipp Lindner an Bord bleibt. Schon damals wunderten sich viele über die plakative Art – der 30-Jährige signierte ja im Vorjahr für zwei Jahre. Nun die große Wende: Sein laufender Vertrag wurde am Samstagvormittag aufgelöst.