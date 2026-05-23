Nächster Knall! Philipp Lindner verlässt VSV

Die Villacher verlieren trotz laufenden Vertrags eine ihrer Stützen in der Defensive. Co-Kapitän Philipp Lindner, der fünf Saisonen für den VSV spielte, kehrt zurück in seine Tiroler Heimat. Ein Ersatz stünde bereit. Und im Hintergrund kam es bei den Blau-Weißen zu Kündigungen.
Der VSV kommt in diesem Transfer-Sommer einfach nicht zur Ruhe! Noch vor wenigen Wochen verkündeten die Villacher, dass Philipp Lindner an Bord bleibt. Schon damals wunderten sich viele über die plakative Art – der 30-Jährige signierte ja im Vorjahr für zwei Jahre. Nun die große Wende: Sein laufender Vertrag wurde am Samstagvormittag aufgelöst.
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