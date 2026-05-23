Goldene Palme für „Fjord“ von Regisseur Mungiu

Goldene Palme: „Fjord“ von Cristian Mungiu

Großer Preis der Jury: „Minotaurus“ von Andrey Zvyagintsev

Preis für die beste Regie: Los Jarvis für „La Bola Negra“ und Pawel Pawlikowski für „Fatherland“

Jurypreis: „Das Traumabenteuer“ von Valeska Grisebach

Beste Schauspielerin: Tao Okamoto und Virginie Efira für „Soudain“ von RyusukeHamaguchi

Drehbuchpreis: Emmanuel Marre für „Our Salvation“

Bester Schauspieler: Emmanuel Macchia und Valentin Campagne für „Coward“

Goldene Kamera: „Ben’imana“ von Marie-Clémentine Dusabejambo

Goldene Palme für Kurzfilm: „Para Los Contrincantes“ von Federico Luis