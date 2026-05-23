Zwei Wiener wurden am Glockner von Lawine erfasst

Suche nach weiteren Verschütteten

Da die Geretteten zuvor von zwei anderen Tourengehern überholt worden waren, konnte nicht ausgeschlossen werden, dass diese ebenfalls von der Lawine erfasst wurden. Es wurde ein planmäßiger Lawineneinsatz eingeleitet. Der Polizeihubschrauber Libelle Lima und zwei Bergretter suchten den Lawinenkegel ab, fanden jedoch glücklicherweise keine weiteren Verschütteten.