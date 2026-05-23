Titelverteidiger Oberwart gelingt Auftaktsieg!

Die Oberwart Gunners haben die „Best of 5“-Final-Serie in der win2day Basketball Superliga gegen die Kapfenberg Bulls mit einem 77:72-Auswärtssieg eröffnet!
Der Titelverteidiger, der die letzten beiden Meistertitel gewann, fügte der topgesetzten Mannschaft damit die erste Niederlage in den Playoffs 2026 zu.
In einer ausverkauften Sporthalle Walfersam entwickelte sich ein intensiver Schlagabtausch, in dem sich die Burgenländer zur Pause einen Dreipunktevorsprung erspielten (39:36).
Top-Scorer Ian Martinez
Im dritten Viertel sorgte Oberwart, angeführt von Top-Scorer Ian Martinez (27 Punkte), mit einem 34:14 für die Vorentscheidung. Kapfenberg brachte den Titelverteidiger zwar im Schlussabschnitt (22:4) noch einmal gehörig ins Wanken – konnte aber die Auftaktniederlage nicht mehr abwenden.
Die Final-Serie der win2day Basketball Superliga wird bereits am Montag um 18 Uhr in Oberwart fortgesetzt.
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