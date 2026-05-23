Titelverteidiger Oberwart gelingt Auftaktsieg!

Top-Scorer Ian Martinez

Im dritten Viertel sorgte Oberwart, angeführt von Top-Scorer Ian Martinez (27 Punkte), mit einem 34:14 für die Vorentscheidung. Kapfenberg brachte den Titelverteidiger zwar im Schlussabschnitt (22:4) noch einmal gehörig ins Wanken – konnte aber die Auftaktniederlage nicht mehr abwenden.