Notlage mit Paragleiter bei einem Langstreckenflug

Gerutscht und gegen Stein geprallt

Der 38-Jährige warf seinen Rettungsschirm und konnte so auf der Nordweste-Seite der Aifner Spitze in einem Schneefeld auf 2600 Meter Seehöhe landen. Dabei kam er im Schnee allerdings zu Sturz bzw. ins Rutschen und prallte gegen einen Stein. Er setzte anschließend selbstständig einen Notruf ab und wurde vom Notarzthubschrauber geborgen. Nach einer kurzen ambulanten Behandlung im Krankenhaus Zams konnte er dieses wieder verlassen.