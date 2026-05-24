Iran verlegt Basecamp von Arizona nach Mexiko!

Irans Fußball-Nationalteam hat sein Basecamp bei der WM in Nordamerika vom US-Bundesstaat Arizona nach Mexiko verlegt!
Wie Verbandschef Mehdi Taj am Samstag mitteilte, werde man in Tijuana logieren und habe dafür bereits die Zustimmung der FIFA.
Dadurch vermeide man Visa-Probleme und könne mit Iran Air anreisen, sagte Taj.
Die Gruppenspiele trägt der Iran allerdings in den USA aus. In Los Angeles geht es gegen Neuseeland und Belgien, in Seattle gegen Ägypten.
Liebe Leserin, lieber Leser,
die Kommentarfunktion steht Ihnen ab 6 Uhr wieder wie gewohnt zur Verfügung.
Mit freundlichen Grüßen
das krone.at-Team
User-Beiträge geben nicht notwendigerweise die Meinung des Betreibers/der Redaktion bzw. von Krone Multimedia (KMM) wieder. In diesem Sinne distanziert sich die Redaktion/der Betreiber von den Inhalten in diesem Diskussionsforum. KMM behält sich insbesondere vor, gegen geltendes Recht verstoßende, den guten Sitten oder der Netiquette widersprechende bzw. dem Ansehen von KMM zuwiderlaufende Beiträge zu löschen, diesbezüglichen Schadenersatz gegenüber dem betreffenden User geltend zu machen, die Nutzer-Daten zu Zwecken der Rechtsverfolgung zu verwenden und strafrechtlich relevante Beiträge zur Anzeige zu bringen (siehe auch AGB). Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.