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Iran verlegt Basecamp von Arizona nach Mexiko!

FIFA WM 2026 - Fußball-WM in Nordamerika
24.05.2026 00:15
Die Fahne des Iran
Die Fahne des Iran(Bild: AP/Florian Schroetter)
Porträt von krone Sport
Von krone Sport

Irans Fußball-Nationalteam hat sein Basecamp bei der WM in Nordamerika vom US-Bundesstaat Arizona nach Mexiko verlegt!

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Wie Verbandschef Mehdi Taj am Samstag mitteilte, werde man in Tijuana logieren und habe dafür bereits die Zustimmung der FIFA.

Dadurch vermeide man Visa-Probleme und könne mit Iran Air anreisen, sagte Taj.

Die Gruppenspiele trägt der Iran allerdings in den USA aus. In Los Angeles geht es gegen Neuseeland und Belgien, in Seattle gegen Ägypten.

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