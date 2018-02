Apple-Store: Halbe Kärntner Straße wird gesperrt

Wie in anderen Ländern vorexerziert, wird es wohl auch in Wien ein Mega-Spektakel: Am 24. Februar eröffnet der US-Riese Apple, wie berichtet, seinen ersten Store in Österreich. Adresse: Kärntner Straße 11. Die Betreiber rechnen mit einem so großen Ansturm, dass der Bereich ums Geschäft großräumig abgesperrt wird.