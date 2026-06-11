ÖFB-Gegner Algerien feiert Kantersieg im WM-Test

Aissa Mandi (45.) von Lille brachte die Algerier nach einem Freistoß kurz vor dem Pausenpfiff in Führung, dann wechselte Petkovic alle elf Spieler aus. Nach dem Seitenwechsel überzeugte Amine Gouiri von Marseille mit einem Doppelpack (56., 58.). Für den dritten Treffer innerhalb von fünf Minuten sorgte Feyenoord-Flügelspieler Anis Hadj Moussa (61.), der in der Vorwoche das Goldtor beim 1:0-Erfolg im Testspiel auswärts in den Niederlanden erzielt hatte.