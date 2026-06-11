Körperideal der Modewelt hat sich kaum verändert

Selbst Plus-Size eher durchschnitt

Besonders deutlich wird die Lücke zwischen Modewelt und Alltag in den USA. Selbst Plus-Size-Models liegen laut Studie im Schnitt „noch knapp unter den Körpermaßen der durchschnittlichen US-Amerikanerin“, so Ledebur. Auch bei der ethnischen Vielfalt fällt das Ergebnis gemischt aus: Der Anteil nicht-weißer Models stieg zwar von rund 13 Prozent im Jahr 2011 auf mehr als 40 Prozent. Allerdings sind nicht-weiße Models deutlich häufiger zugleich in der Plus-Size-Kategorie vertreten.