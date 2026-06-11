Hochzeiten werden immer intimer und gemütlicher

Gleich drei Tage lang feierten Wolfgang und Gabriele Porsche vergangenes Wochenende ihre Hochzeit auf Mallorca. Bevor auf der Baleareninsel zelebriert wurde, gaben sich die Porsches in Salzburg standesamtlich das Jawort – bei einer kleinen, intimen Hochzeit. Sogenannte Micro-Weddings – also Hochzeiten mit weniger als 25 Personen – gehören zu den neuesten Hochzeitstrends. Das hat das österreichische Hochzeitsportal Hochzeit.click aufgrund von Nutzungsdaten erhoben.