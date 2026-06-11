Hochzeiten werden immer intimer und gemütlicher

Nur die engsten Freunde und Verwandten wollen Salzburger Brautpaare um sich wissen. Gefeiert wird ungezwungen und nachhaltig – das ergab jetzt die Analyse eines Online-Hochzeitsportals.
Gleich drei Tage lang feierten Wolfgang und Gabriele Porsche vergangenes Wochenende ihre Hochzeit auf Mallorca. Bevor auf der Baleareninsel zelebriert wurde, gaben sich die Porsches in Salzburg standesamtlich das Jawort – bei einer kleinen, intimen Hochzeit. Sogenannte Micro-Weddings – also Hochzeiten mit weniger als 25 Personen – gehören zu den neuesten Hochzeitstrends. Das hat das österreichische Hochzeitsportal Hochzeit.click aufgrund von Nutzungsdaten erhoben.
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