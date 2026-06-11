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Erstes Bild aus USA

Auf Krücken! ÖFB-Pechvogel Baumgartner im WM-Camp

FIFA WM 2026 - Fußball-WM in Nordamerika
11.06.2026 08:49
Trotz seiner schweren Verletzung unterstützt Christoph Baumgartner seine Teamkollegen vor Ort.
Trotz seiner schweren Verletzung unterstützt Christoph Baumgartner seine Teamkollegen vor Ort.(Bild: GEPA)
Porträt von krone Sport
Von krone Sport

Christoph Baumgartner ist da! Der ÖFB-Pechvogel, der aktuell auf Krücken angewiesen ist, unterstützt seine Teamkollegen bei der WM in den USA, Mexiko und Kanada.

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„Touchdown in Santa Barbara“, schreibt der ÖFB am Donnerstagvomittag in den sozialen Medien. Christoph Baumgartner ist in den USA gelandet – mit Krücken und einem Lächeln im Gesicht. 

In den kommenden Wochen wird er im WM-Camp des Nationalteams in Kalifornien seine Reha absolvieren. Der verletzte Offensivspieler reiste nach, um an seinem Comeback zu arbeiten.

Lange Zwangspause
Baumgartner hatte sich am 1. Juni beim Aufwärmen für Österreichs WM-Generalprobe gegen Tunesien (1:0) schwer am Oberschenkel verletzt. Es handelt sich um eine gravierende Verletzung, die zumindest mehrere Monate Pause erfordert. Baumgartner verpasst damit nicht nur den Saisonstart mit Leipzig, sondern auch die ersten ÖFB-Länderspiele nach der WM Ende September in der Nations League.

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Ljubicic rückt nach
Dejan Ljubicic ist von Teamchef Ralf Rangnick am Mittwoch in den WM-Kader nachnominiert worden. Der Schalke-Legionär nimmt den Platz von Baumgartner ein. Ljubicic absolvierte im September 2023 beim Heim-1:1 gegen die Republik Moldau sein neuntes und bisher letztes Länderspiel.

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