Ronaldo: „Abend zum Vergessen“ kurz vor WM-Start

Auch in der zweiten Spielhälfte wurde es aus Ronaldos Sicht nicht besser: In Minute 50 kam der Angreifer einmal mehr im Strafraum zum Abschluss. Doch Portugals Fußball-Ikone traf den Ball nicht richtig. Eine Viertelstunde später war sein Auftritt dann zu Ende, Goncalo Ramos kam für ihn in die Partie. Die Tore für Portugal erzielten Pedro Neto (23.) und Francisco Concecao (75.). Für Nigeria traf Akor Adams (37.) zum zwischenzeitlichen Ausgleich.