Ronaldo: „Abend zum Vergessen“ kurz vor WM-Start

Portugal ist die WM-Generalprobe geglückt, Superstar Cristiano Ronaldo wird den 2:1-Erfolg gegen Nigeria am Mittwochabend jedoch nicht in guter Erinnerung behalten. Der 41-Jährige ließ gleich mehrere vielversprechende Möglichkeiten liegen.
„Ein Abend zum Vergessen“, schreibt die britische „Daily Mail“. Die deutsche „Bild“ titelt in fetten Lettern: „Ronaldo-Frust bei der WM-Generalprobe.“ Und tatsächlich war es ein Auftritt, den man vom Ausnahmekönner gar nicht gewohnt ist ...
Bereits in der neunten Minute hatte Ronaldo die ganz große Chance auf die Führung. Nach einem starken Zuspiel von Nelson Semedo schoss der Superstar von Al-Nassr jedoch knapp am Tor vorbei. In der 34. Minute kam er dann völlig frei zum Kopfball, doch erneut ging der Ball nicht aufs Tor.
Auch in der zweiten Spielhälfte wurde es aus Ronaldos Sicht nicht besser: In Minute 50 kam der Angreifer einmal mehr im Strafraum zum Abschluss. Doch Portugals Fußball-Ikone traf den Ball nicht richtig. Eine Viertelstunde später war sein Auftritt dann zu Ende, Goncalo Ramos kam für ihn in die Partie. Die Tore für Portugal erzielten Pedro Neto (23.) und Francisco Concecao (75.). Für Nigeria traf Akor Adams (37.) zum zwischenzeitlichen Ausgleich.
WM-Trophäe fehlt noch
Ronaldo stellt wie Lionel Messi mit seiner sechsten WM-Teilnahme einen Rekord auf. Der goldene Pokal fehlt allerdings noch im Trophäenschrank von „CR7“. Portugal zählt bei der WM zum Favoritenkreis.
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