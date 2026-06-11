Dejan Ljubicic rückt nach ++ WM-Auftakt in Mexiko

Dejan Ljubicic rückt anstelle von Christoph Baumgartner in den ÖFB-Kader nach – eine überraschende Enscheidung, die Teamchef Ralf Rangnick trifft. Außerdem erfolgt heute der Startschuss für die Weltmeisterschaft im Aztekenstadion in Mexiko-City. Im „Krone“-WM-Studio erhalten sie täglich (immer ab 8:30 Uhr auf krone.tv) die wichtigsten Infos zum Spieltag!