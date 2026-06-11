Alkolenker fuhr Böschung hinab: Schein nun weg

Für einen Schockmoment für einige Passanten sorgte ein 28-jähriger Einheimischer Mittwochnacht in Weer (Tiroler Bezirk Schwaz). Der Mann fuhr mit seinem Pkw über eine Böschung hinab. Er wollte das Fahrzeug zunächst noch selbst bergen. Den Grund dafür lieferte ein Alkomattest der Polizei.
Der 28-jährige Einheimische war gegen 22.20 Uhr mit seinem Pkw auf der Tirolerstraße im Gemeindegebiet von Weer unterwegs. Dort kam er aus bislang unbekannter Ursache rechts über den Fahrbahnrand hinaus und fuhr eine abfallende Böschung auf eine angrenzende Wiese hinab.
Mit Unterstürzung eines Passanten versuchte er, das Fahrzeug selbst noch von der Böschung zu bergen. Zwischenzeitlich alarmierten weitere Passanten die Polizei.
Ein mit dem Unfalllenker durchgeführter Alkomattest verlief positiv und bescheinigte eine starke Alkoholisierung.
Die Polizei
Dies dürfte wohl nicht zur Zufriedenheit des Lenkers geschehen sein. Die Beamten der Polizeiinspektion Schwaz trafen an der Unfallstelle ein und nahmen den Unfall auf. Der Lenker blieb unverletzt, am Pkw entstand erheblicher Sachschaden. Zudem wurde ein Leitpflock beschädigt und es entstand Flurschaden.
Lenker war stark alkoholisiert
„Ein mit dem Unfalllenker durchgeführter Alkomattest verlief positiv und bescheinigte eine starke Alkoholisierung“, so die Exekutive. Dem 28-Jährigen wurde der Führerschein abgenommen. Er wird bei der Bezirkshauptmannschaft Schwaz angezeigt. Das Fahrzeug musste von einem Abschleppunternehmen geborgen werden.
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