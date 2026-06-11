Alkolenker fuhr Böschung hinab: Schein nun weg

Dies dürfte wohl nicht zur Zufriedenheit des Lenkers geschehen sein. Die Beamten der Polizeiinspektion Schwaz trafen an der Unfallstelle ein und nahmen den Unfall auf. Der Lenker blieb unverletzt, am Pkw entstand erheblicher Sachschaden. Zudem wurde ein Leitpflock beschädigt und es entstand Flurschaden.