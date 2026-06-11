Presse hat Infantinos „Trumpsche Geschwafel“ satt

„Kleine Hürden“ für den FIFA-Boss

„Der Gedanke kam auf, dass es vielleicht tatsächlich unmöglich sei, dass die Zugeständnisse, die Reibungen und die menschlichen Kosten bereits eine unsichtbare Schwelle überschritten hätten, dass es, wenn es soweit ist, kein Zurück mehr von dieser brisanten Weltmeisterschaft geben wird, die einem Todesstern gleicht, keine Rückkehr in die Zeit vor dem Weltuntergang. Für Infantino sind das jedoch alles nur Diskussionspunkte, kleine Hürden, die es auf dem Weg zu unserer glorreichen FIFA-Zukunft zu überwinden gilt“, heißt es etwa in „The Athletic“.