„Letzte Meile“: Wird so das WM-Chaos verhindert?

Der Konflikt der Lehrer mit der Regierung ist allerdings nicht neu. Im Gegenteil. Die Gewerkschaft fordert die Abschaffung einer Pensionsreform aus dem Jahr 2007, regelmäßig macht sie seit vielen Jahren nach dem Lehrertag im Mai mit Protesten auf ihre Forderungen aufmerksam, die Lehrer fordern dabei höhere Pensionen. Um das zu finanzieren, fehle dem Land das Geld, heißt es von Regierungsseite immer. Allerdings hatte Präsidentin Claudia Sheinbaum, die seit dem 1. Oktober 2024 im Amt ist, den Lehrern Verbesserungen bei den Pensionsbedingungen in Aussicht gestellt.