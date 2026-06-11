Kaley Cuoco jubelt über zweites Baby: Es wird …

Dazu zeigte sie Fotos von ihrem Babybauch und ein Video von sich und ihrem Partner Tom Pelphrey (43) beim Ultraschall. Zudem verriet Cuoco das Geschlecht des Babys: Ein Foto zeigt sie, Pelphrey und ihre Tochter Matilda mit einem Gender-Reveal-Kuchen, auf dem „Es wird ...“ steht.