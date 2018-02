Island: Mehr Strom für Krypto-Miner als Haushalte

Island ist ein kleines Land mit etwa 350.000 Einwohnern. In den vergangenen Jahren sind viele Rechenzentren in das Land gezogen. Ein Grund dafür ist die vergleichsweise günstige Stromerzeugung, die in Island fast ausschließlich aus erneuerbaren Energien wie Erdwärme oder Wasserkraft erfolgt. Von Vorteil sind für die Miner auch die niedrigen Temperaturen, die als natürliche Kühlung der Technik dienen und so zusätzlich die Kosten drücken.