FBI scheitert immer öfter an Verschlüsselung

Das FBI scheitert bei Ermittlungen immer häufiger an der Verschlüsselung von Smartphones und Computern. Binnen eines Jahres habe es die Bundespolizei bei fast 7800 Geräten rein technisch nicht geschafft, an Daten zu gelangen, sagte Behördenchef Christopher Wray am Dienstag bei einer Konferenz zu Cyber-Sicherheit in New York.