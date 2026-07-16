England-Drama beendet auch beeindruckende WM-Serie

Englands Aus besiegelt auch das Ende einer imposanten WM-Serie des FC Bayern. Seit dem Finale 1982 stand zuletzt immer mindestens ein Spieler der Münchner im WM-Endspiel – nun musste aber mit Harry Kane auch der letzte Bayern-Kicker seinen Titeltraum vorzeitig begraben.
Das gab es seit dem Endspiel 1978 zwischen Argentinien und den Niederlanden nicht mehr! Durch das Halbfinal-Aus der Franzosen mit Michael Olise und Dayot Upamecano sowie jenes von England-Kapitän Harry Kane steht 2026 kein Spieler des FC Bayern München im Endspiel der Fußball-WM!
Vor vier Jahren waren es noch die Franzosen, die die bemerkenswerte Serie am Laufen hielten – jetzt ist der Münchner Rekordlauf gestoppt worden. Immerhin treffen im Spiel um den dritten Platz noch drei Bayern-Kicker aufeinander.
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