Verletzt vom Platz: Große Sorgen um ÖFB-Legionär

BVB und ÖFB bangen

War die Auswechslung von Niko Kovac nur eine Vorsichtsmaßnahme – oder droht Chukwuemeka, der gerade erst nach seinem verlängerten WM-Urlaub in die Vorbereitung eingestiegen war, gleich zum Saisonstart eine Zwangspause? Die Schwarz-Gelben sowie der ÖFB bangen. Noch gibt es keine genaueren Informationen zu seinem Gesundheitszustand.