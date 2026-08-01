Verletzt vom Platz: Große Sorgen um ÖFB-Legionär

Das erste Spiel nach der Weltmeisterschaft endete für Carney Chukwuemeka vorzeitig: Beim Test gegen den FC Tokyo (1:0) verletzte sich der Borussia-Dortmund-Legionär am Knie.
Im Rahmen der Dortmunder Asien-Tour duellierte sich der deutsche Bundesligist am Samstag mit dem FC Tokyo. Nach wenigen Minuten gab's bereits eine Schrecksekunde: Schmerzen bei Carney Chukwuemeka – der Mittelfeldmann griff sich ans rechte Knie.
Der ÖFB-Legionär kehrte nach einer Behandlungspause noch einmal auf den Rasen zurück. Nach 23 Minuten war dann jedoch Schluss. Der 22-Jährige, der seit seinem Verbandswechsel im März für das österreichische Nationalteam aufläuft, verschwand in den Katakomben. Takato Yamamoto kam für den Pechvogel in die Partie.
BVB und ÖFB bangen
War die Auswechslung von Niko Kovac nur eine Vorsichtsmaßnahme – oder droht Chukwuemeka, der gerade erst nach seinem verlängerten WM-Urlaub in die Vorbereitung eingestiegen war, gleich zum Saisonstart eine Zwangspause? Die Schwarz-Gelben sowie der ÖFB bangen. Noch gibt es keine genaueren Informationen zu seinem Gesundheitszustand.
Willkommen in unserer Community! Eingehende Beiträge werden geprüft und anschließend veröffentlicht. Bitte achten Sie auf Einhaltung unserer Netiquette und AGB. Für ausführliche Diskussionen steht Ihnen ebenso das krone.at-Forum zur Verfügung. Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.
User-Beiträge geben nicht notwendigerweise die Meinung des Betreibers/der Redaktion bzw. von Krone Multimedia (KMM) wieder. In diesem Sinne distanziert sich die Redaktion/der Betreiber von den Inhalten in diesem Diskussionsforum. KMM behält sich insbesondere vor, gegen geltendes Recht verstoßende, den guten Sitten oder der Netiquette widersprechende bzw. dem Ansehen von KMM zuwiderlaufende Beiträge zu löschen, diesbezüglichen Schadenersatz gegenüber dem betreffenden User geltend zu machen, die Nutzer-Daten zu Zwecken der Rechtsverfolgung zu verwenden und strafrechtlich relevante Beiträge zur Anzeige zu bringen (siehe auch AGB). Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.