Frankfurter Aufstiegsheld 54-jährig verstorben

Eintracht Frankfurt trauert um ihren ehemaligen Spieler Markus Beierle. Der gebürtige Brackenheimer ist am Dienstag im Alter von 54 Jahren verstorben, wie der Bundesligist tags darauf bekannt gab.
„Eintracht Frankfurt ist in diesen schweren Stunden in Gedanken bei Familie, Angehörigen und Freunden von Markus Beierle. Wir werden Markus ein ehrendes Andenken bewahren“, heißt es auf der Homepage der „Adler“.
Zweimal aufgestiegen
2003 war Beierle von Hansa Rostock nach Frankfurt gewechselt, in 50 Spielen brachte es der Stürmer auf 13 Treffer für die Hessen und war maßgeblich an den Bundesliga-Aufstiegen in den Jahren 2003 und 2005 beteiligt.
2015 beendete Beierle seine Karriere beim SC Dortelweil, elf Jahre später verstarb er „überraschend“, wie Eintracht Frankfurt erklärte. Er hinterlässt eine Ehefrau und zwei Kinder.
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