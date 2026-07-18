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Ihr Dirndl verriet es

Fotos gelöscht: Liebes-Aus bei DFB-Kapitänin (27)!

Fußball International
18.07.2026 15:05
Nach Jahren an der Seite eines Torhüters ist Bayern-Star Giulia Gwinn wieder Single – ein Detail ...
Nach Jahren an der Seite eines Torhüters ist Bayern-Star Giulia Gwinn wieder Single – ein Detail auf dem Münchner Rathausbalkon verriet es früh.(Bild: AFP/AFP or licensors)
Porträt von Franz Hollauf
Von Franz Hollauf

Deutschlands Fußball-Kapitänin Giulia Gewinn hat sich von ihrem  langjährigen Freund getrennt. Die 27-jährige Bayern-Spielerin bestätigte inzwischen das Liebes-Aus.

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Die Abwehrspielerin und ihr langjähriger Partner Constantin Frommann (28)  haben sich getrennt, wie Gwinn öffentlich gegenüber der „Bild“ einräumte.

Dirndl gab den ersten Hinweis 
Einen ersten Hinweis hatte Gwinn bereits bei der Meisterfeier der Bayern im Mai gegeben (siehe Posting unten). Auf dem Rathausbalkon trug sie die Schleife ihres Dirndls auf der linken Seite – nach bayerischer Tradition das Zeichen dafür, dass eine Frau Single ist.

Auch Gwinns jüngster Sommerurlaub mit Bildern alleine vom Strand deuteten auf ihr neues Singleleben hin (siehe Posting unten).

Versöhnliche Worte
„Conni war, ist und bleibt ein ganz wichtiger Mensch in meinem Leben“, wählte der Bayern-Star jedoch versöhnliche Worte. Und fügte hinzu: „Die gegenseitige Wertschätzung bleibt bestehen, auch wenn unsere Bindung als Paar nicht mehr besteht.“ Von Groll oder einem Zerwürfnis ist bei ihren Aussagen keine Spur herauszulesen.

Kennengelernt beim SC Freiburg
Kennengelernt hatten sich beide vor Jahren beim SC Freiburg, wo Gwinn auf dem Feld und Frommann im Tor stand. Während die Nationalspielerin 2019 zu den Bayern wechselte und dort zur prägenden Figur des deutschen Frauenfußballs aufstieg, nahm die Karriere ihres Partners einen anderen Weg.

Nach Stationen bei Großaspach und Meppen musste der frühere Jugend-Nationaltorhüter seine aktive Laufbahn verletzungsbedingt beenden. Inzwischen arbeitet er als Torwart-Trainer, zuletzt beim DFB, seit vergangenem September bei 1860 München. 

Auszug aus gemeinsamer Wohnung
Frommann ist laut „Bild“ mittlerweile aus der gemeinsamen Wohnung in München ausgezogen, in der das Paar seit einiger Zeit zusammengelebt hatte. Auf seinem Instagram-Profil sind gemeinsame Bilder inzwischen verschwunden. 

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Gewinn arbeitete an ihrem sportlichen Comeback
Aus sportlicher Sicht gibt es bei Gwinn bessere Nachrichten. Nachdem sie sich im April während des WM-Qualifikationsspiels gegen Österreich eine Schulterverletzung zugezogen hatte und sich operieren lassen musste, arbeitet sie seither an ihrem Comeback. Die Verteidigerin hat inzwischen wieder mit Lauftraining begonnen.

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