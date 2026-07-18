Fotos gelöscht: Liebes-Aus bei DFB-Kapitänin (27)!

Gewinn arbeitete an ihrem sportlichen Comeback

Aus sportlicher Sicht gibt es bei Gwinn bessere Nachrichten. Nachdem sie sich im April während des WM-Qualifikationsspiels gegen Österreich eine Schulterverletzung zugezogen hatte und sich operieren lassen musste, arbeitet sie seither an ihrem Comeback. Die Verteidigerin hat inzwischen wieder mit Lauftraining begonnen.