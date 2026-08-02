Die „Krone“ bringt Sie zum Wörthersee Marathon

Ein See. Eine Runde. Ein unvergessliches Lauferlebnis! Am 27. September feiert der Wörthersee Marathon seine Premiere – und sorgt schon vor dem ersten Startschuss für Begeisterung. Mehr als 4.200 Läufer aus 30 Nationen haben sich ihren Startplatz gesichert, der Bewerb ist bereits restlos ausverkauft. Mit der „Krone“ haben Sie jetzt trotzdem die Chance, live dabei zu sein!