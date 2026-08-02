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Die „Krone“ bringt Sie zum Wörthersee Marathon

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02.08.2026 05:00
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(Bild: Wörtheresee Marathon)
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Von Sponsoring

Ein See. Eine Runde. Ein unvergessliches Lauferlebnis! Am 27. September feiert der Wörthersee Marathon seine Premiere – und sorgt schon vor dem ersten Startschuss für Begeisterung. Mehr als 4.200 Läufer aus 30 Nationen haben sich ihren Startplatz gesichert, der Bewerb ist bereits restlos ausverkauft. Mit der „Krone“ haben Sie jetzt trotzdem die Chance, live dabei zu sein!

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Mit einem derart großen Ansturm hatten selbst die Veranstalter nicht gerechnet. Aufgrund der enormen Nachfrage musste das Teilnehmerkontingent sogar erhöht werden – dennoch waren sämtliche Startplätze innerhalb kürzester Zeit vergeben. Besonders bemerkenswert: Nicht nur der Halbmarathon „The Wild Beauty – 21K“ und der beliebte Team-Bewerb erfreuen sich großer Beliebtheit, sondern auch die klassische Königsdisziplin über 42,195 Kilometer erlebt bei der Premiere einen regelrechten Boom.

Einmal rund um den Wörthersee
Was den Wörthersee Marathon von vielen anderen Veranstaltungen unterscheidet, ist sein einzigartiges Streckenkonzept. Statt mehrmals dieselben Abschnitte zu absolvieren, führt die Strecke einmal komplett rund um den Wörthersee. Jeder Kilometer bietet neue Eindrücke: glasklares, türkisblaues Wasser, malerische Orte wie Velden, Pörtschach oder Maria Wörth sowie eine Landschaft, die zu den schönsten Österreichs zählt.

(Bild: Wörthersee Marathon)

Die leicht hügelige Streckenführung sorgt dabei für die perfekte Mischung aus sportlicher Herausforderung und purem Laufgenuss. Genau diese Kombination macht den Reiz der Veranstaltung aus und begeistert bereits jetzt Läufer aus ganz Europa. Viele Teilnehmer sind überzeugt: Der Wörthersee Marathon hat das Potenzial, sich schon bald als echter Klassiker im internationalen Laufkalender zu etablieren.

Gewinnen Sie Startplätze für den Wörthersee Marathon sowie Übernachtungen im Seepark Wörthersee ...
Gewinnen Sie Startplätze für den Wörthersee Marathon sowie Übernachtungen im Seepark Wörthersee Resort.(Bild: Daniel Waschnig)

Jetzt mit der „Krone“ ein exklusives Marathon-Wochenende gewinnen! 
Sie möchten Teil dieses einzigartigen Sportereignisses werden? Dann nutzen Sie jetzt Ihre Chance! Gemeinsam mit der Tourismusregion Klagenfurt am Wörthersee verlost die „Krone“ ein exklusives Marathon-Paket für zwei Personen. Der Gewinn umfasst 

  • 2 Übernachtungen für zwei Personen im Seepark Wörthersee Resort (25. bis 27. September)
  • 2 garantierte Startplätze für den Wörthersee Marathon oder den Halbmarathon „The Wild Beauty – 21K“

Füllen Sie einfach das unten stehende Formular bis zum Teilnahmeschluss am 17. August, 09:00 Uhr aus und schon nehmen Sie an der Verlosung teil. 

Sie wollen Ihrem Glück auf die Sprünge helfen? Dann haben wir für alle Abonnenten des „Kärntner-Letters“ gute Nachrichten! Alle teilnehmenden Abonnenten und jene, welche es noch bis zum Teilnahmeschluss werden, erhalten die doppelte Gewinnchance! Weitere Informationen und die Teilnahmebedingungen finden Sie hier

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