Das Wappen allein bringt Miron Muslic den Druck

Nach drei Saisonen in der 2. Bundesliga führte Miron Muslic Schalke 04 zurück in die deutsche Bundesliga und erlangte gleich Kultstatus bei den treuen Fans, die zu tausenden mit ins Stubaital gekommen sind. Mit seiner umgänglichen Art, harter Arbeit und emotionalen Ansprachen hat er die „Knappen“ aber schnell überzeugt.