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Tauziehen um Jungstar

Angebot abgeschmettert! BVB sorgt für Irritationen

Deutsche Bundesliga
24.07.2026 07:34
Dortmunds Heimstätte – der Signal Iduna Park
Dortmunds Heimstätte – der Signal Iduna Park(Bild: GEPA)
Porträt von krone Sport
Von krone Sport

Borussia Dortmund ist mit einem ersten Angebot für Jungstar Said El Mala beim 1. FC Köln abgeblitzt.

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Wie Sky berichtet, hat der BVB in der vergangenen Woche ein Angebot für den Offensivspieler in Höhe von 26 Millionen Euro plus acht Millionen an leicht zu erreichenden Bonuszahlungen sowie weitere acht Millionen Euro an schwer zu erreichenden Bonuszahlungen geboten.

Said El Mala
Said El Mala(Bild: APA-Images / EXPA / Eibner)

So reagiert Köln
Dem Bericht zufolge sollen die FC-Verantwortlichen dieses Angebot direkt abgelehnt und sich sogar irritiert gezeigt haben, da die Offerte deutlich unter den Kölner Erwartungen gelegen haben soll. Medienberichten zufolge hatte zuvor der englische Erstligist FC Brentford ein Ablöse-Gesamtpaket von bis zu 50 Millionen Euro für El Mala geschnürt. Der Nationalspieler habe sich aber gegen diesen Wechsel entschieden.

„Er wirkt voller Tatendrang“
„Es gab das ein oder andere Angebot, was ja auch in die Öffentlichkeit gelangt ist. Aber es hat nachher nicht zum Transfer geführt und deswegen bin ich der festen Überzeugung, dass er in dieser Saison für den FC spielen wird“, hatte FC-Sportdirektor Thomas Kessler nach dem Trainingsauftakt gesagt. „Er wirkt voller Tatendrang, er freut sich total, hier zu sein und wir sind auch total happy, dass wir Said hier haben.“

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