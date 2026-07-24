Angebot abgeschmettert! BVB sorgt für Irritationen

„Er wirkt voller Tatendrang“

„Es gab das ein oder andere Angebot, was ja auch in die Öffentlichkeit gelangt ist. Aber es hat nachher nicht zum Transfer geführt und deswegen bin ich der festen Überzeugung, dass er in dieser Saison für den FC spielen wird“, hatte FC-Sportdirektor Thomas Kessler nach dem Trainingsauftakt gesagt. „Er wirkt voller Tatendrang, er freut sich total, hier zu sein und wir sind auch total happy, dass wir Said hier haben.“