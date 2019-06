Mit diesen 5 Profi-Tricks meistern Sie Outlook

4. Nachrichten in Besprechungen verwandeln

Nachrichten können Sie jederzeit in Besprechungen umwandeln. Öffnen Sie die Nachricht und drücken Sie die Tastenkombination "Strg + Alt + R". Die Nachricht wird in eine Einladung umgewandelt. Geben Sie unter "An" alle gewünschten Besprechungsteilnehmer an. Legen Sie noch Ort, Anfangs- und Endzeit fest und klicken Sie auf "Senden". Alle Empfänger erhalten die Einladung - und die Besprechung wird in Ihren Kalender eingetragen.