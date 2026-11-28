In den vergangenen Monaten hat sich auch das Landesverwaltungsgericht mit der Causa befasst und nach einem Einspruch des neuen Besitzers im Bauverfahren entschieden, dass wieder die zweite Instanz der Gemeinde entscheiden muss. „Damit geht es jetzt auch nochmal in die Verlängerung“, so Heilig-Hofbauer. Denn der Besitzer muss die Baupläne neu einreichen und dabei gibt es weiterhin viele Fragezeichen. Auch die Nutzung dürfte noch einmal Thema werden.