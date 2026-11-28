Der Fall rund um das Saalfeldener Hinterlehen Gut geht in die nächste Runde. Der Besitzer muss die Pläne bei der Gemeinde neu einreichen. Auch das Höchstgericht wird nun wegen des Informationsfreiheitsgesetztes beschäftigt.
Weiter kein Ende im Streit rund um das Saalfeldener Hinterlehen Gut. Ein offensichtlicher Immobilieninvestor hatte wie berichtet den Hof erworben und dabei einen ehemaligen Masthof in der DDR als Referenz angegeben. „Krone“-Leser wissen, dass nur Bauern auch landwirtschaftliche Flächen in Salzburg erwerben dürfen. Neben möglichen Schwarzbauten und möglichen illegalen Abrissen beschäftigt auch der Standort eines neuen Gebäudes die Behörden. Dieser soll in einer roten Zone liegen. „Augenscheinlich ist eine Nutzungsänderung erfolgt“, so der Landtagsabgeordnete Simon Heilig-Hofbauer (Grüne).
In den vergangenen Monaten hat sich auch das Landesverwaltungsgericht mit der Causa befasst und nach einem Einspruch des neuen Besitzers im Bauverfahren entschieden, dass wieder die zweite Instanz der Gemeinde entscheiden muss. „Damit geht es jetzt auch nochmal in die Verlängerung“, so Heilig-Hofbauer. Denn der Besitzer muss die Baupläne neu einreichen und dabei gibt es weiterhin viele Fragezeichen. Auch die Nutzung dürfte noch einmal Thema werden.
Hätte er den Bauernhof überhaupt kaufen dürfen?
Ursprünglich war angegeben, dass auf dem ursprünglichen Bauernhof eine Brennerei betrieben werden sollte. Die dazu benötigten Obstbäume wurden allerdings schnell gefällt.
Doch nicht nur die Gemeinde wird sich weiterhin mit dem Fall beschäftigen müssen, sondern auch die Bezirkshauptmannschaft Zell am See. Diese war als Grundverkehrsbehörde für die Genehmigung des Kaufs zuständig. Der Landtagsabgeordnete wollte daraufhin mehr Informationen in der Causa erhalten. Diese wurden ihm aber verweigert, Heilig-Hofbauer klagte daraufhin nach dem Informationsfreiheitsgesetz (IFG) und bekam vom Landesverwaltungsgericht recht. Nach dem Einspruch der Behörde wird die Angelegenheit auf der höchsten Ebene, dem Verwaltungsgerichtshof, ausgefochten.
Alles in allem ist das Treiben rund um das Hinterlehen Gut eine unendliche Geschichte und dreht sich immer wieder im Kreis. Denn am Anfang war die Frage, ob der Mann den Bauernhof überhaupt hätte kaufen dürfen. Das ist bis zum heutigen Tag noch nicht geklärt.
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