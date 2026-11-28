Dass der Titel in der heimischen Ringer-Bundesliga binnen vier Jahren zweimal nicht an Hochburg AC Wals geht, gab es zuletzt vor 40 Jahren. Beim Final-Hinkampf am Samstag daheim gegen Dauerrivale Inzing wollen die Salzburger vor Hochglanz-Kulisse aber den Grundstein zum 57. Championat legen.
Wenn am Samstag (17.30) die Walserfeldhalle ihre Pforten für den Final-Hinkampf der Ringer-Bundesliga öffnet, ist auch allerlei Prominenz aus Sport, Wirtschaft und Politik angekündigt. „Da kommen sie aus allen Himmelsrichtungen“, freut sich Wals-Trainer Matthias Außerleitner auf die Revanche gegen Inzing. Für die etwa Ex-Fußballer Stefan Ilsanker oder Ex-Skifahrerin Nici Schmidhofer angesagt sind.
Zweistündiges Vorprogramm
Die Salzburger lassen technisch alle Stückln – es gibt eine neue VIP-Bar, Ehrungen, öffentliches Wiegen und eine große Video-Doku im üppigen Vorprogramm – spielen, um dem Finale einen würdigen Rahmen zu verleihen. Diesmal soll zudem der 57. Titel in der 74. Ligasaison der Geschichte her.
Wir sind heuer leichter Favorit und nehmen die Rolle auch an. Im Freistil waren wir, glaube ich, noch nie so gut aufgestellt wie heuer.
AC Wals-Obmann Philipp Crepaz analysiert
Überhaupt hat die Rivalität mit den Tirolern, die im Vorjahr und 2022 Meister wurden und wie üblich einen Fanbus mit dem frenetischen Anhang mitbringen, historische Ausmaße. Der stolze AC Wals ist es nicht gewohnt zu verlieren. Zum Vergleich: Zwischen 1990 und der Corona-Absage 2020 kam der Meister nur viermal anderswoher.
Ungewohnte Durststrecke
Zwei Titel binnen vier Jahren für wen anderen sind die „schlechteste“ Bilanz seit den 1980er Jahren, als man regelmäßig leer ausging. Klub-Legende Max Außerleitner senior erinnert sich: „Davor hatten wir einen Umbruch im Kader. Bartl Brötzner II war mit 28 der Älteste, fast der ganze Rest jünger als 20.“ Ex-Obmann und Verbands-„Vize“ Toni Marchl weiß noch: „Ich habe ’79 angefangen, bin erst ’85 erstmals Meister geworden.“ Dass Inzing mit dem stolzen und heuer noch makellosen Rekordchampion mithält, ringt also Respekt ab. „Die haben sich ordentlich gemausert“, meinen beide.
Dennoch ist die Rollenverteilung bekannt: „Wir sind leichter Favorit“, bestätigt Obmann Philipp Crepaz. Markus Ragginger richtete schon nach Rang fünf bei der WM im Oktober aus: „Natürlich wollen wir heuer wieder gewinnen!“ Der Rahmen steht, fehlt nur die Action auf der Matte (ab 20).
Poker entscheidet mit
Vorteil für Wals: Der Meister konnte heuer nie voll aufstellen. Wagner wurde zuletzt Papa. Und Raggingers „Erzfeind“ Dani Gastl fiel fast die ganze Saison mit Bandscheibenvorfall aus, geht aber über die Waage. Der Aufstellungspoker entscheidet fix wieder mit. Dank gewohnt hochwertigem Livestream kann man auch vom Sofa aus die Daumen drücken.
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