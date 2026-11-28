Ungewohnte Durststrecke

Zwei Titel binnen vier Jahren für wen anderen sind die „schlechteste“ Bilanz seit den 1980er Jahren, als man regelmäßig leer ausging. Klub-Legende Max Außerleitner senior erinnert sich: „Davor hatten wir einen Umbruch im Kader. Bartl Brötzner II war mit 28 der Älteste, fast der ganze Rest jünger als 20.“ Ex-Obmann und Verbands-„Vize“ Toni Marchl weiß noch: „Ich habe ’79 angefangen, bin erst ’85 erstmals Meister geworden.“ Dass Inzing mit dem stolzen und heuer noch makellosen Rekordchampion mithält, ringt also Respekt ab. „Die haben sich ordentlich gemausert“, meinen beide.