Eine vermeintliche Parkplatzabzocke sorgt in der Linzer Industriezeile für Ärger. Markus H. bog aus Neugier in die Zufahrt eines neuen Geschäfts ein. Weil ihm der Warenverkauf aus einer Garage aber seltsam vorkam, drehte er wieder um. Knapp drei Monate später soll ihn das stolze 371 Euro kosten.