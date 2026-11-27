Alte Schulden

Nachdem bereits zwei seiner Mittäter rechtskräftig verurteilt worden waren, sah auch der 57-Jährige am Freitag ein, dass Leugnen keinen Zweck hatte, und gab alles zu. Weitere Angaben zu Tathergang und Arbeitsteilung wollte oder konnte er aber nicht mehr machen. Motiv waren Schulden: Ein Wohnungskredit und Alimente aus dem Jahr 1997 für seine mittlerweile über 30-jährige Tochter summierten sich zu rund 50.000 Euro.