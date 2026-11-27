Zwei seiner Mittäter sind schon rechtskräftig verurteilt, ein Vierter wird noch EU-weit gesucht. Am Freitag musste sich ein Pole mit rund 20 Jahren Häfen-Erfahrung am Landesgericht Linz für eine Bankomatsprengung aus dem Jahr 2018 verantworten. Der Geständige bekam zwei Jahre unbedingte Haft.
Bankomatsprengungen wurden in den vergangenen Jahren hauptsächlich durch Profi-Banden aus Holland, bzw. durch Täter mit meist nordafrikanischen Wurzeln begangen. Eine Erfindung der „Mocro-Mafia“ sind sie aber keineswegs. In der Nacht vom 4. auf den 5. April 2018 hatten vier Verbrecher vom Parkplatz eines Steyrer Gebrauchtwagenhändlers einen Passat aufgebrochen, gestohlene Kennzeichen montiert und das Gelände verlassen.
Fast 290.000 Euro Beute
Das Ziel: Die Raiffeisen-Bank in Wartberg ob der Aist. Um kurz vor drei Uhr Nachts betraten vier Männer das zugängliche Foyer, besprühten die Kameras mit roter Farbe und schafften zwei Gasflaschen herbei. Nach nur rund sechs Minuten ein Knall, und schon waren die Täter über alle Berge – mit fast 290.000 Euro Bargeld im Gepäck.
DNA-Spuren erhalten
Obwohl die erste Flucht gelang, wurde ausgerechnet der Passat den Polen zum Verhängnis – er wollte nämlich einfach nicht Feuer fangen. Äußere Brandspuren konnten den DNA-Spuren im Inneren natürlich nichts anhaben – und so waren die allesamt vielfach vorbestrafen Profis rasch ausgeforscht.
Schon viel „gesessen“
So auch der Angeklagte: Ein gelernter Schlosser und Schweißer mit satten 29 Eintragungen im polnischen Strafregister, und rund 20 Jahren „Häfen“-Erfahrung, hauptsächlich wegen Vermögensdelikten in den 80er- und 90er-Jahren. Er war im Sommer in Polen inhaftiert und zu einem Jahr und vier Monaten Haft verurteilt, und schließlich nach Österreich ausgeliefert worden.
Alte Schulden
Nachdem bereits zwei seiner Mittäter rechtskräftig verurteilt worden waren, sah auch der 57-Jährige am Freitag ein, dass Leugnen keinen Zweck hatte, und gab alles zu. Weitere Angaben zu Tathergang und Arbeitsteilung wollte oder konnte er aber nicht mehr machen. Motiv waren Schulden: Ein Wohnungskredit und Alimente aus dem Jahr 1997 für seine mittlerweile über 30-jährige Tochter summierten sich zu rund 50.000 Euro.
Zwei Jahre Zusatzhaft
In etwa so hoch war auch der durch die Sprengung entstandene Schaden. Nach nur wenigen Minuten fällten die Schöffen eine Entscheidung: Zwei Jahre Zusatzhaftstrafe in Bedachtnahme das polnische Urteil vom vergangenen Sommer. Zwar gab sich der stämmige Mann mit den grauen Haaren und ausgebleichten Tattoos auf den Armen reumütig geständig, und die Tat lag schon eine Weile zurück – die vielen Vorstrafen wogen aber zu schwer.
Kein Rückfall
Etwas Glück hatte er dennoch: Ein strafverschärfender Rückfall konnte nicht festgestellt werden, da aus der polnischen Strafregisterauskunft nicht hervorging, wann er genau wofür verurteilt worden war – er selbst hüllte sich in unwissendes Schweigen.
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